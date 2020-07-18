17 июля в полицию обратилась 27-летняя девушка, которая занимает должность юрисконсульта в одной из частных компаний Санкт-Петербурга. Она сообщила, что прямо в своей квартире подверглась нападению неизвестного лица. Мужчина набросился на нее, сильно избил и изнасиловал.

Результатом избиения стала закрытая черепно-мозговая травма. Также в медицинском учреждении, куда обратилась потерпевшая, у нее диагностировали сотрясение мозга. После оказания необходимой помощи врачи отправили девушку домой на амбулаторное лечение.

По заявлению потерпевшей ведется следствие. Правоохранительные органы разыскивают 30-летнего мужчину славянской национальности, рост которого составляет около 180 сантиметров. В момент совершения преступления насильник был одет в футболку и шорты синего цвета. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Изнасилование».