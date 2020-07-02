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Вечером 1 июля в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестные молодые люди в Кировском районе рвут на части государственный флаг России и пытаются его поджечь.

Местные жители Кировского района обратились в правоохранительные органы, когда заметили молодых людей, сорвавших российский государственный флаг с жилого дома по улице Козлова и пытающихся его сжечь. Какой посыл хотели донести нарушители спокойствия и что желали этим своим действием доказать – пока остается неизвестным. По заявлениям очевидцев, в компании было 2 девушки и 3 парня, всем на вид немногим больше 20 лет. Порвав флаг, молодые люди пытались его поджечь, но вскоре скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия полицейские преступников не обнаружили. Флаг был порван на 3 полосы по швам. В настоящее время полиция ищет злоумышленников.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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