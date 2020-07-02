Житель Приморского района Санкт-Петербурга обратился в полицию и сообщил, что ранним утром 1 июля в лифте дома на проспекте Испытателей, 33 на него набросился неизвестный и нанес два удара шилом в область грудной клетки. Заявитель был в тяжелом состоянии, поэтому его тут же отправили в больницу.

Злоумышленник был найден в тот же день. Неподалеку от места происшествия представители ОГИБДД остановили его на проспекте Испытателей. Преступником оказался 38-летний гражданин без постоянного места работы. Оказалось, он просто решил покататься на украденном «Джокере».

Сумма ущерба составила 22,5 тысячи рублей – стоимость электросамоката. Следственным отделом СК города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». В настоящий момент злоумышленник находится под стражей, а злополучный самокат изъят в качестве вещественного доказательства.