Оренбургским родительским комитетом было написано открытое письмо главе Оренбургской области с призывом отменить дистанционное обучение детей в школах.

Согласно словам родителей, далеко не в каждой семье имеются ноутбуки или компьютеры, а выполнять домашние задания на смартфонах и планшетах очень неудобно. Согласно официальным статистическим данным Министерства здравоохранения России, почти 72% учащимся школ в рамках режима самоизоляции пришлось применять для обучения свои смартфоны.

В открытом письме также отмечается, что продолжительное применение гаджетов негативно сказывается на здоровье детей. У 1/3 опрошенных был диагностирован компьютерный зрительный синдром. Речь идет о покраснениях и усталости глаз. Поэтому родители выступают против дистанционного обучения.