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10 июля около двух часов дня на Калининградской улице в Оренбурге произошла серьезная авария. Водитель «Форда», ехавший в сторону ул. Локомотивной, не обратил внимание на знак «Движение без остановки запрещено» и сигналы светофора, уведомляющие о приближении поезда. В результате халатного отношения к ПДД машина попала под грузовой состав.

Пресс-служба регионального УМВД не разглашает подробности, но отмечает, что столкновение произошло по вине владельца авто, проигнорировавшего необходимость остановиться. Сам водитель в аварии не пострадал, но машина получила множественные повреждения.

Фотографии с места событий практически сразу появились в социальных сетях. Автор одной из них рассказывает, что поезд шел на хорошей скорости, поэтому сила удара была огромной. «Пока состав не остановился, он продолжал тащить машину по рельсам. У «Форда» даже колеса отвалились», – пишет очевидец.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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