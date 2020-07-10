10 июля около двух часов дня на Калининградской улице в Оренбурге произошла серьезная авария. Водитель «Форда», ехавший в сторону ул. Локомотивной, не обратил внимание на знак «Движение без остановки запрещено» и сигналы светофора, уведомляющие о приближении поезда. В результате халатного отношения к ПДД машина попала под грузовой состав.

Пресс-служба регионального УМВД не разглашает подробности, но отмечает, что столкновение произошло по вине владельца авто, проигнорировавшего необходимость остановиться. Сам водитель в аварии не пострадал, но машина получила множественные повреждения.

Фотографии с места событий практически сразу появились в социальных сетях. Автор одной из них рассказывает, что поезд шел на хорошей скорости, поэтому сила удара была огромной. «Пока состав не остановился, он продолжал тащить машину по рельсам. У «Форда» даже колеса отвалились», – пишет очевидец.