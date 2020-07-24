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В Омской области пассажирка автомобиля погибла про столкновении с товарным поездом.

Инцидент произошёл 24 июля днём на железнодорожном переезде “Таврическое – Луговое”. Женщина за рулём Volkswagen Polo выехала на запрещающий сигнал светофора на железнодорожные пути, и не успела вовремя завершить движение. В машину въехал товарный поезд.

В результате столкновения на месте инцидента погибла 53-летняя женщина, являющаяся пассажиркой автомобиля. Ещё одна пассажирка, трёхлетняя девочка, а также 40-летняя водитель получили травмы и были направлены в больницу.

Причиной инцидента, согласно заявлению представителей Западно-Сибирской железной дороги, стало грубое нарушение правил дорожного движения. Светофор, как было отмечено, находится в исправном состоянии, а машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

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