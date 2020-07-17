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В Большереченском районе ведется следствие по факту кражи пожертвований. О преступлении первым узнал один из оперативников угрозыска Омской области. После общения со священниками было выяснено, что поздно вечером вор забрал ящик с пожертвованиями и исчез в неизвестном направлении.

Проведенная оперуполномоченными операция позволила найти преступника. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий в селе Новологиново. За ним числится не одно деяние, нарушающее действующее законодательство – ранее местный житель отбывал наказание и за кражу, и за торговлю наркотическими веществами.

В настоящий момент подозреваемый взят под стражу. Основанием для ареста послужили грубые нарушения правил административного надзора. Одновременно с этим было открыто сразу два уголовных дела по 158 статье. Оказалось, что помимо кражи пожертвований на сумму 3,2 тыс. рублей, рецидивист также ограбил другого жителя села, украв у того смартфон, покупка которого обошлась в 23 тысячи.

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