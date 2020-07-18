В Омске в Ленинском округе из воды достали тело утонувшего мужчины.

Согласно информации, озвученной областным УМВД, инцидент произошёл на озере Чередовое 17 июля. Погибшему, как отмечается, 28 лет. Предварительно установлено, что он утонул во время купания в озере. Тело мужчины в настоящее время было направлено на проведение экспертизы для установления точной причини смерти.

Также в правоохранительных органах обратили внимание на опасность купания в непредусмотренных для этого местах. Кроме того, напоминается, что в жаркую погоду, установившуюся сейчас, особое внимание необходимо уделить времяпровождению детей.

В Омской области с наступлением купального сезона утонули уже 49 человек, из которых 11 – дети.