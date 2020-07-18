читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Омске в Ленинском округе из воды достали тело утонувшего мужчины.

Согласно информации, озвученной областным УМВД, инцидент произошёл на озере Чередовое 17 июля. Погибшему, как отмечается, 28 лет. Предварительно установлено, что он утонул во время купания в озере. Тело мужчины в настоящее время было направлено на проведение экспертизы для установления точной причини смерти.

Также в правоохранительных органах обратили внимание на опасность купания в непредусмотренных для этого местах. Кроме того, напоминается, что в жаркую погоду, установившуюся сейчас, особое внимание необходимо уделить времяпровождению детей.

В Омской области с наступлением купального сезона утонули уже 49 человек, из которых 11 – дети.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Ростове главный ветврач задержан за получение взятки

В Ростове был задержан начальник станции по борьбе с болезнями животных Владимир… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.07.2020
  • читать 1 минуту

Во Всеволожском районе 4-летний ребенок погиб под колесами поезда

Несчастный случай недалеко от Всеволожска стал причиной перелома основания черепа, в результате… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Калининграде пьяные пассажиры подрались с полицейским в электричке

В Калининграде несколько пассажиров электрички были задержаны за нарушение общественного порядка в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |