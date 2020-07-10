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В Мордовии было возбуждено два уголовных дела после гибели шестилетнего ребёнка.

Инцидент произошёл в Ардатовском районе 9 июля в посёлке Октябрьский. Как сообщается, шестилетней мальчик вместе со своей 13-летней сестрой отправились купаться на карьер. Во время купания младший ребёнок покинул мелководье и оказался в глубоком месте, из-за чего начал тонуть.

Сестра попыталась вытащить мальчика из воды, однако не сумела. Она побежала за помощью. Взрослые достали мальчика и вызвали “скорую помощь”, а также попытались оказать первую помощь самостоятельно. Но спасти ребёнка всё же не удалось.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, также было назначено судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти мальчика.

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  • Анна
  • 10.07.2020
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