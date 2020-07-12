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В Казани на территории некоммерческого товарищества “Солнечный” был ведён карантин по бешенству животных.

Как сообщается, одна из дачниц пострадала от укуса крота. Инцидент произошёл 30 июня. Пострадавшая тут же обратилась за оказанием медицинской помощи – ей была сделана прививка от бешенства. Также она сдала мёртвого крота на экспертизу. На следующий день после этого было установлено, что крот имел бешенство. После этого и было принято решение о карантине.

В связи с установленным карантином, на территории товарищества запрещена торговля домашними животными, кроме того, х запрещено вывозить за пределы товарищества, а также нельзя отлавливать диких животных. Карантин действует в течение двух месяцев после выявления последнего случая заболевания бешенством.

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