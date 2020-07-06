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В Йошкар-Оле были найдены тела двух молодых мужчин.

Как сообщается, тела двух парней, которым на вид около 23-25 лет, были обнаружены 5 июля утром в доме №39 по улице Калинина. По словам местной жительницы, в этом доме ночью 4 июля компания молодых людей, состоящая примерно из четырёх-пяти человек, весело проводила время с употреблением алкогольных напитков.

При этом, как отмечается, они отдыхали достаточно тихо – соседи не слышали каких-либо криков или иных признаков драки, а потому были весьма удивлены, когда утром были обнаружены два тела.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят установление всех обстоятельств инцидента и выясняют точную причину смерти погибших.

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