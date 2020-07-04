В Новосибирске пожилая женщина погибла, угодив под колёса автобуса.

Инцидент произошёл утром 3 июля на улице Профилактической. Согласно имеющейся информация, пенсионерка выходила из автобуса, и замешкалась, не успев отпустить поручень. Двери закрылись и зажали её руку, из-за чего пожилая женщина упала под колёса автобуса.

Пострадавшая получила серьёзные травмы и была госпитализирована в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, она скончалась. Как было установлено, ей было 82 года.

По факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов был составлен административный протокол за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Организована проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.