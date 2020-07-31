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Первые выходные августа в Нижнем Новгороде, согласно предсказаниям синоптиков, ожидаются прохладными и с дождями и грозами.

В субботу, 1 августа, местным жителям стоит ждать затянутого облаками неба, а также дождей в течение всего дня. Днём температура поднимется до +19..+21 градусов, в тёмное время суток – до +12 градусов. Скорость ветра – 1-3 метра в секунду, ветер западный. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

На следующий день, 2 августа, немного похолодает – до +15..+18 градусов. Также в течение всего дня вероятны дожди и даже грозы. Скорость ветра достигнет 3,3 метров в секунду. Атмосферное давление слегка повысится – до 746 мм ртутного столба.

Уже с понедельника синоптики обещают прекращение дождей и возвращение тёплой и солнечной погоды.

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