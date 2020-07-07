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В Нижнекамске был отпущен местный житель, задержанный за агрессивное поведение по отношению к женщинам.

Согласно имеющейся информации, 34-летний мужчина, находясь в парке “Семья”, набросился на женщину, гуляющую с тремя детьми. Сначала он пнул её ногой в спину, так, что не ожидающая этого женщина упала, после чего он продолжил её пинать. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина уже не впервые нападает таким образом на женщин в парке. Хулиган был задержан, в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Своё поведение он объяснил негативным отношением к женщинам.

По слова мужа одной из потерпевших, хулигана отпустили, назначив ему штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако это не устраивает потерпевших, и они намерены обращаться в вышестоящие инстанции.

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