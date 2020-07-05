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В интернете появилось видео, на котором неизвестные избивают сбитого автомобилем пешехода. Инцидент произошел в Набережных Челнах. Сам момент ДТП на видеозапись не попал, однако на ней видно, как прохожие оттаскивают пострадавшего на обочину.

После того, как ему была оказана первая помощь, неизвестно откуда появились мужчины в капюшонах, которые стали жестоко избивать пешехода. Также они агрессивно реагировали на попытки случайных очевидцев прекратить избиение и раздавали удары налево и направо.

Человека, пострадавшего в аварии, сбили с ног и несколько раз ударили по голове. Затем злоумышленники быстро покинули место происшествия. «Скорая помощь», которая приехала на вызов кого-то из свидетелей, забрала потерпевшего в больницу.

Видеозапись вызвала возмущение пользователей социальных сетей и собрала много комментариев, в которых посетители требовали призвать преступников к ответу.

В Набережных Челнах мужчина жестоко избил сбитого пешехода

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