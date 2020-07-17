В Мурманске скончалась младшая медсестра, у которой был выявлен диагноз коронавирусной инфекции.

Как отмечается, медсестра работала с пациентами с коронавирусом в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре. Согласно заявлению министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, в настоящее время в установленном порядке проходит расследование и устанавливается санитарно-гигиеническая характеристика. На основании полученной информации будет сделан вывод по установлению связи между летальным исходом и профессиональной деятельностью.

Также сообщается, что умер доктор из поликлиники №1, но его смерть с коронавирусом не связана. Он умер на дому, причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание.