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В Москве вновь выставлен на продажу “дом-яйцо”, построенный по времена Юрия Лужкова, и ставший своеобразным символом прошедшей эпохи.

Как сообщается, цена дома в настоящий момент составляет 433 миллиона рублей. В дом имеется четыре этажа и пять комнат, гараж на четыре автомобиля, сауна, а также лифт. Расположен дом-яйцо на улице Машкова, недалеко находится станция метро “Чистые пруды”.

Дом также относится к элитной недвижимости, несколько раз выставлялся на продажу, но так и не был приобретён. Его стоимость растёт с каждым годом. Так, если в 2018 году его продавали за 356 миллионов рублей, в 2019 году – за 407 миллионов рублей, то теперь ещё на 26 миллионов больше.

При этом архитекторы не особо любят это здание, считая, что оно не вписывается в облик города.

Футбол:
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