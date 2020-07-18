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Замминистр обороны России Александр Фомин прокомментировал проверку войск.

Как отмечается, внезапная проверка боевой готовности войск и сил Вооружённых сил РФ, где задействовано более 150 тысяч военнослужащих, началась с 17 июля. Фомин отметил, что министерство “в духе доброй воли ” предупредило своих заграничных партнёров о проводимой проверке.

Также Фомин опроверг информацию о том, что проверочные мероприятия имеют какое-либо отношение к ухудшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Согласно его заявлению, проверка ведётся по плану, и она стала одним из этапов военных учений “Кавказ-2020”.

Кроме того, 20 июля будет организован брифинг перед военными атташе остальных стран, во время которого будет сообщено о ходе проверочных мероприятий.

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