В Республике Марий Эл, согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются женщины в возрасте от 30 до 64 лет.

Как сообщается, в республике женщины в целом заражаются коронавирусом чаще мужчин – 61,8% против 38,2%. При этом на возрастную группу от 30 до 64 лет приходится более 60% всех заболевших женщин – 32,2% заразившихся женщин в возрасте от 50 до 64 лет, и 30,8% в возрасте от 30 до 49 лет.

19,4% заболевших в возрасте от 65 лет и старше, молодых людей в возрасте от 18 и до 29 лет – всего 8,5%. На долю несовершеннолетних жителей выпадает 9,1% всех заболевших коронавирусом.

Всего в республике было сделано более 70 тысяч тестов на выявление коронавируса с начала пандемии.