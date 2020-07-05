читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Республике Марий Эл, согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего коронавирусной инфекцией заражаются женщины в возрасте от 30 до 64 лет.

Как сообщается, в республике женщины в целом заражаются коронавирусом чаще мужчин – 61,8% против 38,2%. При этом на возрастную группу от 30 до 64 лет приходится более 60% всех заболевших женщин – 32,2% заразившихся женщин в возрасте от 50 до 64 лет, и 30,8% в возрасте от 30 до 49 лет.

19,4% заболевших в возрасте от 65 лет и старше, молодых людей в возрасте от 18 и до 29 лет – всего 8,5%. На долю несовершеннолетних жителей выпадает 9,1% всех заболевших коронавирусом.

Всего в республике было сделано более 70 тысяч тестов на выявление коронавируса с начала пандемии.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Жена Ярошенко ответила Юлии Латыниной о причастности супруга к перевозке наркотиков

Супруга летчика Константина Ярошенко ответила Юлии Латыниной, которая обвинила ее мужа в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Певица Дуа Липа в откровенном образе появилась на обложке модного журнала

Британская певица и модель Дуа Липа появилась на обложке модного журнала Elle… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.07.2020
  • читать 1 минуту

ГИБДД начинает массовые проверки в Московской области

В Московской области начинаются плановые массовые проверки на дорогах и трассах во… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 5 июля – пасмурно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 5 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 5 июля – ясно, до 29 °C |