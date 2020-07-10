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В Магадане заведующая одного из детских садов похитила более миллиона рублей.

Как сообщается, обвиняемая фиктивно трудоустроила двух работников, и, таким образом, получала дополнительный доход, перечисляя себе положенную этим сотрудникам заработную плату. В итоге женщине удалось незаконно получить более миллиона рублей до того, как её действия были выявлены.

В настоящее время было утверждено обвинительное заключение в отношении заведующей, в скором времени она предстанет перед судом. Также она обвиняемая должна будет компенсировать всю украденную ею сумму. Судить её будут по двум статья – служебный подлог и мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

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