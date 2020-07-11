Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что сегодня в районном центре Луга в придорожной канаве нашли сильного избитого жителя города. Он был без сознания. Злоумышленники связали его и отобрали все имеющиеся при себе ценные вещи.

После того как потерпевшему была оказана первая помощь, он рассказал, что на него напали двое преступников. Они набросились внезапно, связали руки и ноги, а затем нанесли несколько сильных ударов по всему тела. Затем жертву сбросили в канаву и оставили умирать.

Грабители прихватили с собой два сотовых телефона и 18 000 рублей. Правоохранительные органы оперативно взялись за дело, что помогло им быстро задержать одного из преступников. Второй подозреваемый в разбое пока объявлен в розыск. Личности обоих установлены, поэтому полиция проверяет их на причастность к подобным преступлениям на территории района.