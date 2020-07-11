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В Липецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участиеv автомобилей “Газель” и “Mercedes”.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 11 июля на улице Ковалёва. По словам очевидцев аварии, автомобили столкнулись в лоб. В результате произошедшего грузовик оказался перевёрнутым на бок, из его кузова выпал перевозимый водителем товар.

Как заявила пресс-служба регионального управления МВД, в аварии пострадал женщина-водитель “Mercedes”. Она была госпитализирована, ей диагностировали переломы, а также черепно-мозговую травму. Водитель грузовика в инциденте не пострадал.

В настоящее время по факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов ведётся установление всех обстоятельств произошедшего.

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