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В Липецкой области местный житель до смерти забил своего собутыльника.

Инцидент произошёл в микрорайоне Сселки в пятницу, 10 июля. Согласно имеющейся информации, на улице Пушкина было обнаружено тело 27-летнего мужчины.
Как удалось выяснить, погибший выпивал вместе со своим 47-летним знакомым. По всей видимости, в какой-то момент между ними произошёл конфликт, в результате чего старший мужчина схватил кирпич и забил им своего собутыльника.

В настоящее время обвиняемый был задержан, в отношении его решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту инцидента правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведётся выяснение всех обстоятельств случившегося.

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