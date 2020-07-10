В Липецкой области местный житель до смерти забил своего собутыльника.

Инцидент произошёл в микрорайоне Сселки в пятницу, 10 июля. Согласно имеющейся информации, на улице Пушкина было обнаружено тело 27-летнего мужчины.

Как удалось выяснить, погибший выпивал вместе со своим 47-летним знакомым. По всей видимости, в какой-то момент между ними произошёл конфликт, в результате чего старший мужчина схватил кирпич и забил им своего собутыльника.

В настоящее время обвиняемый был задержан, в отношении его решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту инцидента правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведётся выяснение всех обстоятельств случившегося.