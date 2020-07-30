Представители управления МВД по Ленинградской области заявили о задержании владельца схрона с оружием, обнаруженного в лесной зоне Ломоносовского района.

Согласно версии правоохранителей, 12 июля в лесополосе, расположенной неподалеку от населенного пункта Сойкино, местный житель, гуляя со своим псом, заметил в канаве мешок, в котором лежало оружие. После этого мужчина сразу же обратился к полицейским. Они прибыли на место происшествия и нашли 3 автомата, винтовку, револьвер и боеприпасы.

Проведя анализ, специалисты выяснили, что данное вооружение пригодно для использования. В результате было открыто уголовное дело о незаконном обороте оружия. Затем были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось найти владельца схрона. Им оказался 44-летний безработный, ранее уже имевший судимость.