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В Гатчинском районе Ленобласти огонь уничтожил несколько грузовиков.

Согласно имеющимся сведениям, инцидент произошёл в ночь на 6 июля возле деревни Веккелево. О возгорании стало известно в 2:34. Всего загорелись семь грузовиков на площади в 140 квадратных метров.

Всего ликвидацией огня занимались 12 человек личного состава, и три единицы техники. В 3:32 возгорание были ликвидировано. О пострадавших людях в инциденте не сообщается. Пострадали пять грузовиков Mercedes-Benz и два Renault. Автомобили, как отмечается, принадлежат ООО “Сфера”.

В настоящее время ведётся установление причин пожара отделом надзорной деятельности и профилактической работы. Предполагается, что грузовики могли нарочно поджечь.

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