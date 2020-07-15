15 июля началось заседание Инвестиционного совета Ленобласти. В связи с продолжающими действовать в регионе ограничительными мерами для мероприятия был выбран формат видеоконференции.

Заседание посвящено наболевшей теме восстановления экономики региона в течение текущего и следующего годов. По словам заместителя председателя правительства Д. Ялова: «Сейчас у нас имеется отличная возможность избежать спешки и решить проблему без объявления аврального режима».

Ялов заявил, что Инвестиционный совет намеревается провести ряд встреч с инвесторами, определить стратегию восстановления экономики области, обсудить текущую экономическую ситуацию. Также ведомство намерено разработать меры для улучшения инвестиционного климата в регионе. Необходимость в этом возникла в результате существенного снижения показателей экономического развития из-за мощного удара коронавирусной инфекции.