читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

15 июля началось заседание Инвестиционного совета Ленобласти. В связи с продолжающими действовать в регионе ограничительными мерами для мероприятия был выбран формат видеоконференции.

Заседание посвящено наболевшей теме восстановления экономики региона в течение текущего и следующего годов. По словам заместителя председателя правительства Д. Ялова: «Сейчас у нас имеется отличная возможность избежать спешки и решить проблему без объявления аврального режима».

Ялов заявил, что Инвестиционный совет намеревается провести ряд встреч с инвесторами, определить стратегию восстановления экономики области, обсудить текущую экономическую ситуацию. Также ведомство намерено разработать меры для улучшения инвестиционного климата в регионе. Необходимость в этом возникла в результате существенного снижения показателей экономического развития из-за мощного удара коронавирусной инфекции.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В г.о. Королев полиция ликвидировала подпольное игорное заведение

Деятельность подпольного казино была пресечена силами сотрудников отдела, обеспечивающего экономическую безопасность. Также… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ленобласть прикрыла «наливайки» в законодательном порядке

Спикер областного парламента С. Бебенин сообщил о принятии законопроекта, который позволит покончить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Бывший финский ресторан в Выборге стал пристанищем бомжей

В городе Выборг в бывшем финском ресторане, расположенном на улице Крепостной, могли… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июля – пасмурно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июля – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 15 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |