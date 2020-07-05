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В Костроме местные жительницы заметили эксгибициониста, находящегося в одном из популярных мест для прогулок.

О голом мужчине сообщили две сестры, гуляющие в роще рядом с парком Победы. Согласно их рассказу, они заметили мужчину, приближающегося к ним со стороны Профсоюзной улицы. Когда он подошёл ближе, они заметили, что он был полностью обнажён.

При этом мужчина продолжал следовать за девушками даже после того, как они побежали от него. На одной из тропинок сёстры встретили семью с маленьким ребёнком, и пошли вместе с ними. Как отмечается, поблизости от места, где был замечен эксгибиционист, гуляет много детей.

На место инцидента были направлены сотрудники правоохранительных органов, однако обнаружить нарушителя им не удалось. Вероятно, он успел одеться или уйти.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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