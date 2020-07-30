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В Республике Коми был арестован мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины.

Инцидент произошёл в городе Ухта. 45-летняя местная жительница пропала в мае 2020 года. Она ушла из дома 8 мая и не вернулась. Её поисками более месяца занимались правоохранительные органы, спасатели и волонтёры. Спустя некоторое время часть тела женщины была обнаружена в гаражном комплексе посёлка Водный. Об этом стало известно 23 июля.

Однако голову и верхние конечности женщины обнаружить до сих пор не удалось. Расследование уголовного дела продолжается Следственным комитетом РФ по Республике Коми.

Подозреваемый в убийстве был арестован по ходатайству следствия сроком на два месяца. Возможные мотивы совершённого им преступления не сообщаются.

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