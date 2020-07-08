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Работники управления МВД по Кировской области сообщили о том, что за 24 часа в регионе утонули четыре человека.

Отмечается, что 6 июля в пруду, расположенном неподалеку от поселения Родичи, утонул двенадцатилетний мальчик при попытке спасти тонущую девушку. Когда ее вытащили из воды, парни заметили, что их товарищ пропал. Позднее они обнаружили его тело без признаков жизни. В тот же день в реке Вятка под воду ушел пятнадцатилетний подросток – он не справился с сильным течением.

В понедельник утонул 22-летний парень, купавшийся в карьере, расположенном возле населенного пункта Стрижи. Его тело все еще не найдено. В Вятке также скончался 45-летний житель Кузнецов, пытавшийся доплыть до островка, расположенного в середине реки.

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