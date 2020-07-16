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Сеть быстрого питания KFC заявила о своей совместной работе с лабораторией биотехнологических исследований 3D Bioprintig Solutions.

Сообщается, что компании собираются организовать выращивание искусственного мяса, при этом осуществляться это будет при помощи 3D-биопринтера. Так, планируется напечатать куриные наггетсы из растительного сырья и мяса, выращенного на основе клеток курицы.

По словам представителей компании, напечатанные на 3D-биопринтере наггетсы будут как внешне, так и по вкусовым качествам соответствовать продукции KFC из настоящего мяса. Тестирование нового продукта запланировано уже на эту осень в Москве.

Впрочем, пока что о массовом производстве не говорится, и, как отмечается, на данный момент производство подобного продукта является экспериментом.

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