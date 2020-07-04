читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Возле одного из магазинов Казани были замечены двое детей, которые продавали книги из домашней библиотеки. По словам юных «бизнесменов» на промысел их отправил отец, который постоянно забирает вырученные деньги, чтобы купить сигареты и алкоголь.

На видеозаписи, размещенной в социальной сети «Вконтакте» хорошо видно, как один из детей подходит к выходящему из магазина мужчине и предлагает ему приобрести книжку за 10 рублей. Позже ребенок признался, что отец регулярно отбирает выручку и тратит деньги на свои нужды.

Девочка, которая также занималась продажей книг со своим братом, добавила, что они пытаются накопить денег для себя, но из-за отца сделать это не удается. Прохожие, которые общались с детьми, связались с органами опеки. Те моментально отреагировали на сигнал и нашли книготорговцев, отметив, что они находились в изможденном состоянии. В настоящий момент мальчик и девочка помещены в приют. Отмечается, что с родителями проводятся должные мероприятия и в случае исправления они смогут забрать детей домой.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Чите девушка без трусов прогулялась по центру города

Обнаженная девушка ходила по центру Читы и приставала к прохожим. Данная информация… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленинградской области отмечено повышение цен на мясопродукты

По информации Росстата в 47 регионе РФ резко подскочили цены на говядину,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Твери спускавшаяся по простыням женщина сорвалась и погибла

В паблике «Подслушано у медиков. Тверь» появилась информация о жительнице города Конаково,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 июля – облачно с прояснениями, до 19 °C | город Мытищи, 4 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 июля – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск, 4 июля – ясно, до 21 °C | Королев, 4 июля – ясно, до 32 °C | Подольск, 4 июля – дождь, до 24 °C | Армавир, 4 июля – небольшая облачность, до 29 °C |