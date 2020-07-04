Возле одного из магазинов Казани были замечены двое детей, которые продавали книги из домашней библиотеки. По словам юных «бизнесменов» на промысел их отправил отец, который постоянно забирает вырученные деньги, чтобы купить сигареты и алкоголь.

На видеозаписи, размещенной в социальной сети «Вконтакте» хорошо видно, как один из детей подходит к выходящему из магазина мужчине и предлагает ему приобрести книжку за 10 рублей. Позже ребенок признался, что отец регулярно отбирает выручку и тратит деньги на свои нужды.

Девочка, которая также занималась продажей книг со своим братом, добавила, что они пытаются накопить денег для себя, но из-за отца сделать это не удается. Прохожие, которые общались с детьми, связались с органами опеки. Те моментально отреагировали на сигнал и нашли книготорговцев, отметив, что они находились в изможденном состоянии. В настоящий момент мальчик и девочка помещены в приют. Отмечается, что с родителями проводятся должные мероприятия и в случае исправления они смогут забрать детей домой.