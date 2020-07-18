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В Брянской области скончался 35-летний бизнесмен и депутат Сергей Жучков.

Согласно имеющейся информации, он скоропостижно умер 16 июля в Карачеве. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Как отмечается, Сергей Жучков родился 7 июня, он достаточно рано занялся предпринимательской деятельностью. В возрасте 34-х лет его избрали депутатом по одномандатному избирательному округу №4. За неполный год Жучков продемонстрировал себя человеком, не остающимся равнодушным к проблемам людей.

По словам местных жителей, Жучков решал проблемы самостоятельно, и переживал, если разрешить вопрос не получалось сразу.

Прощание с депутатом состоится 18 июля в 12 часов в прощальном заде по улице Ленина.

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