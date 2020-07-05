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В городе Калязине Тверской области в ДТП с участием Hyundai ix35 пострадала девушка. О произошедшем рассказала пресс-служба УГИБДД России по Тверской области.

Инцидент произошёл утром 5 июля на улице Коминтерна возле дома №65/14. Согласно имеющейся информации, автомобиль опрокинулся рядом с пешеходным переходом, и снёс стойку дорожного знака.

В результате инцидента пострадала 18-летняя девушка, которая, как оказалась, была в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент не уточняется, была ли она за рулём автомобиля или являлась пассажиркой.

Пострадавшая была госпитализирована в Кашинскую Центральную больницу, ей диагностировали травмы различной степени тяжести. Ведётся установление всех обстоятельств произошедшего.

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