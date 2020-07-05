Поблизости от Калуги произошло ДТП с участием двух автомобилей – легкового “Форда” и КамАЗа. О произошедшем ДТП рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

Инцидент, как сообщается, произошёл в деревне Андреевское в субботу, 4 июля, примерно в 19 часов. В результате произошедшей аварии “Форд” вылетел в кювет. У него была полностью повреждена вся правая сторона.

Согласно имеющейся сведениям, полученной от спасателей, в результате аварии пострадал один человек. Однако в каком он в данный момент состоянии, в настоящее время неизвестно.

На место инцидента были отправлены пожарно-спасательные подразделения, медики, а также ГИБДД. Ведётся установление точных обстоятельств произошедшей аварии.