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Поблизости от Калуги произошло ДТП с участием двух автомобилей – легкового “Форда” и КамАЗа. О произошедшем ДТП рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.

Инцидент, как сообщается, произошёл в деревне Андреевское в субботу, 4 июля, примерно в 19 часов. В результате произошедшей аварии “Форд” вылетел в кювет. У него была полностью повреждена вся правая сторона.

Согласно имеющейся сведениям, полученной от спасателей, в результате аварии пострадал один человек. Однако в каком он в данный момент состоянии, в настоящее время неизвестно.

На место инцидента были отправлены пожарно-спасательные подразделения, медики, а также ГИБДД. Ведётся установление точных обстоятельств произошедшей аварии.

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