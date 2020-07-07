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В Калуге, в реке Ока 6 июля утонули два парня. Изначально МЧС России по Калужской области сообщало об утоплении лишь одного из них, потому что тело второго до сих пор не найдено.

По версии следствия, компания друзей в составе 4 молодых людей отправилась отмечать проводы одного из них в армию на берег местной реки. Они отдыхали, распивали спиртные напитки, жарили сосиски, а после отправились купаться. Двое из них на берег так и не вернулись. Тело 18-летнего калужанина было поднято водолазами, а поиски тела второго парня продолжаются до сих пор.

В настоящее время следователями ведется работа по установлению точных обстоятельств гибели молодых людей. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

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