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Управление Роспотребнадзора в Калининградском регионе опубликовало целый ряд послаблений для общественных заведений и предпринимателей области. Информацию об этом озвучил губернатор А. Алиханов на встрече с журналистами. Он сообщил, что руководитель регионального правления Роспотребнадзора Е. Бабура согласовала открытие библиотек и бассейнов при условии соблюдения требований СЭС.

Кроме того, в регионе с сегодняшнего дня разрешено проведение свадеб и иных торжественных мероприятий. Однако присутствовать на них должно не более 30 человек.

Владельцам отелей и ресторанов предложено несколько увеличить пространство на верандах и летних площадках.

Также детские сады города Калининграда получили разрешение с понедельника работать в полном формате (ранее функционировали лишь дежурные заведения). Однако загрузка не должна превышать 50 процентов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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