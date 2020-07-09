Управление Роспотребнадзора в Калининградском регионе опубликовало целый ряд послаблений для общественных заведений и предпринимателей области. Информацию об этом озвучил губернатор А. Алиханов на встрече с журналистами. Он сообщил, что руководитель регионального правления Роспотребнадзора Е. Бабура согласовала открытие библиотек и бассейнов при условии соблюдения требований СЭС.

Кроме того, в регионе с сегодняшнего дня разрешено проведение свадеб и иных торжественных мероприятий. Однако присутствовать на них должно не более 30 человек.

Владельцам отелей и ресторанов предложено несколько увеличить пространство на верандах и летних площадках.

Также детские сады города Калининграда получили разрешение с понедельника работать в полном формате (ранее функционировали лишь дежурные заведения). Однако загрузка не должна превышать 50 процентов.