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В Тархуне после того, как силы ЛНА покинули город, были найдены массовые захоронения.

После этого Файез Саррадж, глава правящего в Триполи ПНЛ, призвал провести расследование в городе. Это произошло в конце июня.

Недавно стало известно, что Международный уголовный суд согласился провести расследование. Специальная группа, которая должна будет провести расследование действий армии маршала Халифы Хафтара, будет направлена в Тархун и Триполи. В настоящее время предполагается, что выполнять свою задачу отправленная группа начнёт во второй половине июля.

Как отмечается, армия Хафтара уже около года осуществляет попытки забрать себе столицу страны. При этом противники обвинят друг друга в том, что помощь им оказывается извне посредством поставки вооружения, а также живой силы.

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Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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