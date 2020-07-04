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В Иркутской области ведётся расследование уголовного дела после заявления жителей города Нижнеудинск о наличии останков умерших на кладбище “Мостотрест” в посёлке Шумском.

Как сообщается, в 2019 году местная администрация подписала контракт с неким предпринимателем, согласно которому требовалось совершить перезахоронение 300 могил на указанном кладбище. Акт, согласно которому все требуемые работы были выполнены в полном объёме без нарушений, был подписан в декабре того же года.

Но в апреле следующего года вблизи реки были найдены останки, принадлежащие умершим, которых похоронили на этом кладбище, а также гробы, подлежащие захоронению. Это, как отмечается, является нарушением не только законов о погребении, но и санитарно-эпидемиологических требований.

Сотрудники следственных органов ведёт установление всех обстоятельств произошедшего.

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