В Хабаровске начата проверка после смерти майора полиции Екатерины Мишкиной.

Согласно имеющейся информации, женщина выпала из окна многоэтажного дома №58 на Уссурийском бульваре. При этом её местожительства далеко от этого дома. Как было выяснено при помощи записей с видеокамеры наблюдения, Екатерина дождалась у подъезда, пока не зайдёт кто-то из местных жителей, после чего попыталась подняться на крышу. Однако выход на крышу был закрыт, и она спустилась на несколько пролётов и открыла окно.

После этого её тело было обнаружено на земле. Судя по записям с камеры, её смерть была мгновенной. Отмечается, что никто из коллег не заметил у женщины подавленного состояния, и её поступок для всех стал неожиданностью. При этом она готовилась заранее – в сумочке был найдена записка со списком дел, которые ей было необходимо завершить.

По неподтверждённой информации, Мишкина являлась свидетелем в уголовном деле, направленном против её бывшего руководителя, который в настоящее время уволен из полиции.