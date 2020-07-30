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Оперуполномоченный Гайского отделения МВД в ночь на вторник отправился к эксперту, чтобы доставить ему наркотические вещества, изъятые у подозреваемого. С тех пор молодого правоохранителя никто не видел. Он бесследно исчез.

По имеющимся у представителей Следственного комитета данным сотрудник полиции находился в машине один. Автомобиль был найден в Орске, в пос. Круторожино. В машине оперативники нашли то самое наркотическое вещество, которое было направлено на экспертизу. Какие-либо следы борьбы полностью отсутствуют.

О судьбе молодого правоохранителя в настоящий момент ничего неизвестно. Поиски ведутся уже более 72 часов, однако они не принесли результата. Следственный комитет продолжает искать сотрудника полиции. Подробные обстоятельства дела об его исчезновении пока не раскрываются.

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