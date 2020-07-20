Ранее запланированный ремонт электросетей в Гатчинском районе станет причиной плановых отключений электрической энергии. Об этом сообщают представители АО «ЛОЭСК», отвечающий за электроснабжение данной локации.

Так, 20 июля с 9:00 до 13:00 света не будет в Гатчине на улице Кустова, а также в доме №8 по ул. Воскова. В этот же день отключат электроэнергию по следующим адресам:

• c 13:00 до 13:45 – в поселке Торфяное в домах под номерами 24, 43, 44, 40а и 44а;

• с 9:00 до 17:00 – в пгт. Сиверский в домах 1-29 Первомайской улицы и в доме №15 по Белгородскому шоссе.

Во вторник без света останутся жители следующих домов:

• с 9:00 до 17:00 – ул. Киргетова, д. 20а, 24, 28, 22а, 20; проспект 25 октября, д. 45а, 35 и 53; ул. Седьмой Армии, д.3. Эти объекты расположены в городе Гатчина;

• с 9:00 до 16:00 – пгт. Тайцы, улицы Юбилейная (д. 1-13), Цветочная (1-36), Южная (1-34), Крайняя (1-33), Карьерная (1-44), Средняя (1-24);

• также с 9:00 до 16:00 отключат свет в пгт. Вырица на улицах Средней (д. 50-68), Максимова (1-10), Тосненская (1-18), Школьная (30-68), Гатчинская (1-19а) и на Сиверском шоссе (№ 20-36);

• с 13:00 до 16:00 не будет электроэнергии на улице Фрунзе, 33-93 в том же пгт. Вырица.

В период с 22 по 24 июля плановые отключения вновь коснуться Гатчины, а также поселков городского типа Дружная Горка и Вырица.