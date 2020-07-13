В Брянске молодые люди устроили шумную и весёлую вечеринку на Кургане Бессмертия.

Вечеринка прошла в ночь на понедельник, 13 июля, и длилась как минимум час. Видеозапись мероприятия была опубликована в социальной сети “ВКонтакте” в сообществе “Made in Bryansk”. Как отмечается, на вечеринке прозвучали хиты разных лет, что приятно удивило пользователей Сети.

Некоторые из них отметили, что не ожидали такого вкуса у современной молодёжи, и эти песни вызвали у них чувство ностальгии. В целом, жители города положительно отнеслись к прошедшему мероприятию.

Как отмечается, в Брянской области 6 июля был введён второй этап снятия ограничений по коронавирусу, но маски носить всё ещё требуется в обязательном порядке.