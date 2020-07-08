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В Башкирии жителям многоквартирных домов было возвращено более миллиарда рублей за неверные начисления в 2019 году.

Как сообщается, в текущем году компания “БашРТС” совершила корректировку платы за отопление. Из-за этого некоторым жителям были отправлены дополнительные счета. После этого была организована проверка, по итогам которой более пяти тысяч горожан получили возврат денег на общую сумму более одного миллиарда рублей.

К ошибкам в начислениях привели, как отмечается, противоречия в действующем жилищном законодательстве, а также несогласованные действия ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Также сообщается, что теперь передачей и анализом сведений с приборов учёта будет заниматься Республиканская коммунальная компания.

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