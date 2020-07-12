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В Башкирии произошла очередная трагедия на воде. Как сообщается, утонул 28-летний местный житель.

О произошедшем сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошёл в Алышеевском районе на озере Уртатау. Согласно информации свидетелей произошедшего, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился купаться. В итоге он утонул. Для того, чтобы извлечь тело погибшего из озеро, пришлось задействовать водолазов.

Как отмечается, сообщения об утонувших в регионе поступают едва ли не ежедневно. В связи с этим местным жителям в очередной раз напоминается о необходимости соблюдения правил безопасности на воде – не заходить в воду после употребления спиртного, купаться только на организованных пляжах, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и следить за детьми.

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  • Анна
  • 10.07.2020
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