Вечером 5 июля в городе Туймазы (Башкирия) 8-летний мальчик упал в открытый канализационный колодец. Самостоятельно выбраться он не смог, поэтому очевидцы вызвали спасателей. Достать ребенка из колодца удалось только с применением спецсредств.

Сотрудники спасательных служб узнали, что мальчик упал во время игр на территории поликлиники. Испугавшись, он начал кричать. Крики услышал мужчина, который и вызвал помощь. Сам гражданин после этого спустился вниз к ребенку и до приезда спасателей всячески успокаивал и подбадривал его. Затем их обоих извлекли из колодца.

Врачи «скорой помощи», которые выехали на место происшествия вместе со спасателями, осмотрели ребенка и установили, что его здоровью ничто не угрожает. Несмотря на то, что глубина канализационного колодца составляет 5 метров, мальчик отделался лишь легким испугом.