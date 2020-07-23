В Архангельске 35-летняя женщина чуть было не спрыгнула с моста в реку, но её сумели отговорить от этого поступка.

Инцидент произошёл поздним вечером 22 июля на Краснофлотском мосту. Согласно имеющейся информации, ребёнок женщины, мальчик 11-ти лет, обратился к прохожей и заявил, что его мама собирается прыгнуть с моста. Женщина тут же позвонила в экстренные службы.

К тому моменту, когда специалисты прибыли на место происшествия, женщина уже перелезла через перила. Специалисты начали с ней диалог, в ходе которого им удалось уговорить её не совершать свой поступок. В итоге, женщина была передана в руки сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Также отмечается, что во время разговора с женщиной на берегу под мостом находился спасатель в гидрокостюме, также прибыл катер центра гражданской защиты.