10 июля двое малолетних жителей Архангельска отправились учиться плавать на реку Кузнечиха. Ребята ушли без сопровождения родителей, что и стало причиной трагедии. Один из мальчиков не сумел удержаться на воде и погиб. Второй позвал взрослых на помощь, однако было уже слишком поздно.

По факту смерти десятилетнего ребенка сотрудники Следственного комитета по Ненецкому автономному округу и Архангельской области проводят предварительную проверку.

Это не первый смертельный инцидент с участием несовершеннолетних в данном регионе. Пресс-служба Следственного комитета заявляет, что в 2020 году утонуло уже 7 детей, которые купались без присмотра взрослых. Правоохранительные органы обращаются ко всем родителям с просьбой внимательно следить за детьми и не отпускать их одних на реки и другие водоемы области.