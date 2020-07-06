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В Адыгее 37-летняя женщина обвиняется в убийстве сожителя своей сестры.

Инцидент произошёл в селе Сергиевское, в доме, где проживали обвиняемая, её сестра с сожителем, и мать сестёр. Днём 9 мая они устроили застолье, в ходе которого обвиняемая поругалась с избранником своей сестры.

Как сообщается, мужчина начал оскорбительно высказываться в отношении женщины, а также её матери. В итоге обвиняемая взялась за нож и ударила мужчину в грудь. После этого пострадавший ушёл в хозяйственную постройку.

В тот же день его тело было найдено одним из работников фермы. Он сообщил о теле в полицию. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования инцидента она, как отмечается, находилась под арестом, действующим до сих пор. В настоящее время уголовное дело в её отношении было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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