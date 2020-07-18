Поставлена точка в деле об убийстве молодого человека в Осиновском районе Иркутской области, которое произошло три года назад. В ходе расследования правоохранительным органам удалось установить, что 20 июля 2017 года 54-летний уроженец Грузии убил жертву и спрятал тело на одной из свалок в непосредственной близости от села Майск. По информации следствия иностранец нанес несколько ударов ножом в ходе внезапно возникшей ссоры с местным жителем.

Задержание убийцы не представлялось возможным, так как уже в день убийства он отправился на родину. Однако в 2019 году полиция Грузии задержала его и выдала российским властям.

Пресс-служба регионального Следственного управления сообщает о том, что несколько дней назад состоялся суд по этому делу. Преступник признан виновным и теперь ему придется отправиться в колонию строго режима на долгих семь лет.