читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поставлена точка в деле об убийстве молодого человека в Осиновском районе Иркутской области, которое произошло три года назад. В ходе расследования правоохранительным органам удалось установить, что 20 июля 2017 года 54-летний уроженец Грузии убил жертву и спрятал тело на одной из свалок в непосредственной близости от села Майск. По информации следствия иностранец нанес несколько ударов ножом в ходе внезапно возникшей ссоры с местным жителем.

Задержание убийцы не представлялось возможным, так как уже в день убийства он отправился на родину. Однако в 2019 году полиция Грузии задержала его и выдала российским властям.

Пресс-служба регионального Следственного управления сообщает о том, что несколько дней назад состоялся суд по этому делу. Преступник признан виновным и теперь ему придется отправиться в колонию строго режима на долгих семь лет.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Волоконовском районе нашли тело женщины со следами ожогов

В дорожном кювете рядом с селом Староивановка, что в Белгородской области, случайными… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Белгородской области коронавирусом заразились 10 чиновников

Людмила Крылова, замглавы Минздрава Белгородской области, сообщила о том, что в регионе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Тюмени пьяная женщина на автомобиле въехала в дерево

Минувшей ночью на улице Монтажников в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие. 32-летняя владелица… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир: погода, 18 июля – небольшая облачность, до 28 °C |