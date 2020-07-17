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В Омске скончалась Александра Заблуцкая – директор и совладелец ООО «Мария», которому принадлежал один из самых старых ресторанов города.

Местные СМИ узнали об этом после внесения 27 июня информации о смерти Заблуцкой в Единый госреестр. Она владела 69,9-процентной долей в организации. В настоящее время ею временно распоряжается Маргарита Рунина, доверительный управляющий.

Регистрация данной фирмы состоялась около 28 лет назад. Юридическое лицо владеет торговой точкой, кулинарией и рестораном, имеющим банкетный зал. Ранее оно занималось организацией питания в городских учебных заведениях.

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